Санкції США ускладнили роботу МКС, який видав ордер на арешт Путіна, - AP

За інформацією видання, на тлі санкцій США головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан втратив доступ до своєї електронної пошти через відповідне рішення Microsoft, а його банківські рахунки було заморожено. Водночас американським співробітникам МКС повідомили, що в разі поїздки до США їм загрожує арешт.

Деякі неурядові організації припинили співпрацю із судом, а керівники однієї з них навіть не відповідають на електронні листи співробітників суду.

"Санкції не дадуть змоги жертвам отримати доступ до правосуддя", - зазначила Ліз Евенсон, директор з питань міжнародного правосуддя в організації Human Rights Watch.

При цьому шість високопоставлених співробітників припинили свою роботу в суді через побоювання з приводу санкцій.

Одна з причин, через яку суд опинився в скрутному становищі, полягає в тому, що він значною мірою залежить від підрядників і неурядових організацій. За словами нинішніх і колишніх співробітників МКС, ці компанії та групи скоротили роботу від імені суду, оскільки побоювалися стати мішенню для американської влади.

Один із неназваних співробітників МКС уже задається питанням, чи зможе суд протриматися наступні чотири роки.