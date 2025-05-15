Санкции США осложнили работу МУС, который выдал ордер на арест Путина, - AP

По информации издания, на фоне санкций США главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан потерял доступ к своей электронной почте из-за соответствующего решения Microsoft, а его банковские счета были заморожены. При этом американским сотрудникам МУС сообщили, что в случае поездки в США им грозит арест.

Некоторые неправительственные организации прекратили сотрудничество с судом, а руководители одной из них даже не отвечают на электронные письма сотрудников суда.

"Санкции не позволят жертвам получить доступ к правосудию", - отметила Лиз Эвенсон, директор по вопросам международного правосудия в организации Human Rights Watch.

При этом шесть высокопоставленных сотрудников прекратили свою работу в суде из-за опасений по поводу санкций.

Одна из причин, по которой суд оказался в затруднительном положении, заключается в том, что он в значительной степени зависит от подрядчиков и неправительственных организаций. По словам нынешних и бывших сотрудников МУС, эти компании и группы сократили работу от имени суда, поскольку опасались стать мишенью для американских властей.

Один из неназванных сотрудников МУС уже задается вопросом, сможет ли суд продержаться следующие четыре года.