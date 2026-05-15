Санкції не працюють. Російські ракети містять сотні західних компонентів, - FT

На оприлюднених фото уламків ракети, що влучила в житловий будинок у Києві та спричинила загибель щонайменше 24 людей, ідентифіковано фрагменти крилатої ракети Х-101 - однієї з найсучасніших російських систем такого типу.

Зазначається що, знімки були проаналізовані українськими посадовцями, незалежним експертом, а також журналістами Financial Times.

Як повідомляє видання, у конструкції ракети виявлено більш як сотню деталей, вироблених у західних країнах.

За словами Владислава Власюка, керівника українського санкційного напряму, всі ракети Х-101, які застосовувалися під час ударів по Києву, зокрема з тією що влучила у житловий будинок 14 травня - досліджені і могли бути виготовлені вже у другому кварталі 2026 року.

Ракета Х-101, яка була досліджена після атаки 20 січня, і ідентична з цією що влучила у будинок, містила електронні компоненти низки іноземних виробників. Серед них - мікросхеми американських компаній Texas Instruments, AMD та Kyocera AVX, а також елементи німецької HARTING Technology Group і нідерландської Nexperia.

Окремі деталі мали маркування, що вказує на їх виготовлення у 2024-2025 роках, тобто вже після введення санкційних обмежень. У фрагментах, які були знайдені в січні, також ідентифікували деталі китайського та тайванського походження.