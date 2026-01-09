Санкції спрацювали: в Росії обвалився видобуток нафти, - Bloomberg

Власні джерела видання, які знайомі з урядовими даними щодо нафтовидобутку в РФ повідомили, що в грудні РФ видобувала 9,326 мільйона барелів сирої нафти на день, що на 100 тисяч менше, ніж в листопаді та на 250 тисяч менше, ніж дозволяє Росії видобувати ОПЕК+.

Падіння обумовлено тим, що західні санкції вдарили по двох найбільших російських нафтовидобувних компаніях. Через побоювання вторинних санкцій велика кількість нафти застрягла у морі. А Україна розгорнула кампанію широкомасштабних атак на російську нафтову інфраструктуру.

"Російські вантажі накопичуються в морі на тлі ознак небажання деяких покупців їх купувати після масштабних санкцій США, спрямованих проти двох найбільших виробників країни", - зазначає видання.

Станом на кінець грудня понад 185 млн барелів сирої нафти застрягли в морі у танкерах через санкції. Ключові покупці російської нафти, зокрема Індія, шукають шляхи, як можна було б обійти американські санкції.

Україна наприкінці 2025 року вперше атакували російські нафтові родовища на Каспії, а також вдарила по танкерах "тіньового флоту", які перевозять підсанкційну нафту в обхід обмежень Заходу.

"Атаки на кораблі змусили деякі судна, що перевозили санкціоновані барелі, обрати обхідні маршрути, і щонайменше один власник танкерів став більш обережним щодо співпраці з Росією", - зазначає видання.

Минулого разу такий спад фіксувався в червні 2024 року, коли Росію змусили скорочувати видобуток нафти відповідно до угоди, підписаної ОПЕК+. Але з того моменту кількість видобутої нафти тільки зростала - оскільки історично Кремль не дотримувався угод з картелем.