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Санкції проти виробників російського "Орєшніка": Зеленський озвучив неприємні дані

Україна, Субота 21 червня 2025 16:32
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Санкції проти виробників російського "Орєшніка": Зеленський озвучив неприємні дані Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Більше ніж половина російських компаній, які беруть участь у виробництві російської ракети "Орєшнік", досі не перебувають під санкціями. Хоча обмеження могли б значно ускладнити процес виготовлення ракет.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 21 червня.

За словами українського президента, до виробництва російської "чудо-ракети" залучено 39 російських компаній. З них 21 компанія досі не перебуває під будь-якими західними обмеженнями.

"А це значить, що вони отримують деталі та компоненти для “Орєшніка”. І їм це потрібно, бо без цих деталей “Орєшніка” не буде. І тому абсолютно незрозуміло, чому не накладати терміново санкції. Це точно спрацює, бо “Орєшнік” виготовляється, як ми бачимо, непросто і довго", - пояснив Зеленський.

Він додав, що є багато інших російських компаній зі складу оборонно-промислового комплексу Росії, які перебувають під санкціями. Це значно ускладнює для іноземних компаній спроби продавати росіянам заборонені компоненти для озброєння.

Що таке "Орєшнік"

"Орєшнік" - це балістична ракета середньої дальності з боєголовками, які розділяються, розроблена на базі проєкту РС-26 "Рубіж". Проєкт РС-26 росіяни не змогли довести до "розуму", та вирішили зробити щось простіше. Характеристики:

  • дальність польоту: до 3000 км;
  • довжина: 23 метри;
  • діаметр: близько 3 метрів;
  • вага: понад 10 тонн;
  • бойова частина: шестиблокова з індивідуальним наведенням.

Санкції проти виробників російського &quot;Орєшніка&quot;: Зеленський озвучив неприємні даніФото: перспективна російська балістична ракета РС-26 "Рубіж", яка стала прототипом "Орєшніка" (відкриті джерела)

Улюблена "лякалка" Путіна

Зазначимо, 21 листопада 2024 року Росія вперше застосувала під час повномасштабної війни проти України ракету типу "Орєшнік" під час удару по Дніпру. Після цього російський диктатор Володимир Путін визнав випробування цього виду озброєння.

    З моменту атаки на Дніпро для російських "політиків" та пропагандистів спочатку стало традицією намагатися залякувати Україну "Орєшніком". Але після першого запуску "Орєшніка" щонайменше дві спроби запустити його по Україні знову з тріском провалилися. Перша із запущених ракет вибухнула у польоті, а друга навіть не вийшла із пускової шахти.

    Щобільше, на Заході майже ніяк не прокоментували атаку "Орєшніка" на Дніпро. Україна також не відреагувала так, як планували у Кремлі. З цього моменту згадки про "Орєшнік" у Росії стали епізодічними.

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