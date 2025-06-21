Санкції проти виробників російського "Орєшніка": Зеленський озвучив неприємні дані

Більше ніж половина російських компаній, які беруть участь у виробництві російської ракети "Орєшнік", досі не перебувають під санкціями. Хоча обмеження могли б значно ускладнити процес виготовлення ракет.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 21 червня.

За словами українського президента, до виробництва російської "чудо-ракети" залучено 39 російських компаній. З них 21 компанія досі не перебуває під будь-якими західними обмеженнями.

"А це значить, що вони отримують деталі та компоненти для “Орєшніка”. І їм це потрібно, бо без цих деталей “Орєшніка” не буде. І тому абсолютно незрозуміло, чому не накладати терміново санкції. Це точно спрацює, бо “Орєшнік” виготовляється, як ми бачимо, непросто і довго", - пояснив Зеленський.

Він додав, що є багато інших російських компаній зі складу оборонно-промислового комплексу Росії, які перебувають під санкціями. Це значно ускладнює для іноземних компаній спроби продавати росіянам заборонені компоненти для озброєння.

Що таке "Орєшнік"

"Орєшнік" - це балістична ракета середньої дальності з боєголовками, які розділяються, розроблена на базі проєкту РС-26 "Рубіж". Проєкт РС-26 росіяни не змогли довести до "розуму", та вирішили зробити щось простіше. Характеристики:

дальність польоту: до 3000 км;

довжина: 23 метри;

діаметр: близько 3 метрів;

вага: понад 10 тонн;

бойова частина: шестиблокова з індивідуальним наведенням.

Фото: перспективна російська балістична ракета РС-26 "Рубіж", яка стала прототипом "Орєшніка" (відкриті джерела)