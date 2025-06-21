Санкции против производителей российского "Орешника": Зеленский озвучил неприятные данные

Больше половины российских компаний, участвующих в производстве российской ракеты "Орешник", до сих пор не находятся под санкциями. Хотя ограничения могли бы значительно усложнить процесс изготовления ракет.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения з журналистами 21 июня.

По словам украинского президента, к производству российской "чудо-ракеты" привлечено 39 российских компаний. Из них 21 компания до сих пор не находится под какими-либо западными ограничениями.

"А это значит, что они получают детали и компоненты для "Орешника". И им это нужно, потому что без этих деталей "Орешника" не будет. И поэтому совершенно непонятно, почему не накладывать срочно санкции. Это точно сработает, потому что "Орешник" изготавливается, как мы видим, непросто и долго", - пояснил Зеленский.

Он добавил, что есть много других российских компаний из состава оборонно-промышленного комплекса России, которые находятся под санкциями. Это значительно усложняет для иностранных компаний попытки продавать россиянам запрещенные компоненты для вооружения.

Что такое "Орешник"

"Орешник" - это баллистическая ракета средней дальности с разделяющимися боеголовками, разработанная на базе проекта РС-26 "Рубеж". Проект РС-26 россияне не смогли довести до "ума", и решили сделать что-то попроще. Характеристики:

дальность полета: до 3000 км;

длина: 23 метра;

диаметр: около 3 метров;

вес: более 10 тонн;

боевая часть: шестиблоковая с индивидуальным наведением.

Фото: перспективная российская баллистическая ракета РС-26 "Рубеж", которая стала прототипом "Орешника" (открытые источники)