Санкції проти Росії на рівні 6 з 10, але їхня ефективність низька, - Келлог

"Зараз більшість країн мають санкції проти РФ, але найбільше по ній б'ють санкції щодо нафтопродуктів. І вони продають їх через тіньовий флот. Більша частина працює на Балтійському морі, і ми маємо передбачити якийсь план. Зараз по шкалі від 1 до 10, то санкції на рівні 6, але реалізація - на 3. Тож треба мати такі санкції, які б'ють по економіці", - заявив він.

Келлог нагадав, що в минулому потужні економічні санкції були введені Сполученими Штатами проти Ірану.

"Ми таке робили в минулому з Іраном, ми накладали санкції, які дуже сильно цю країну "зламали", - підкреслив він.

За його словами, спираючись на досвід з Іраном можна розглядати вплив на Росію. Вона готова втрачати сотні тисяч військових "як під Сталінградом", але вже залучає північнокорейців. І це показує, що вони платять свою ціну.

"Отже, ці речі треба збалансувати. Ми дуже часто говоримо, це питання літаків, або військових чи ще чогось. Але має бути комплексний план, який передбачає, щоб тиск залишався на Росію і був всеохопним. Це може стосуватися і КНДР, такі речі не забуваємо також", - додав представник Трампа.

Санкції ЄС проти Росії

Нещодавно прес-секретар Єврокомісії Павла Піньо заявила, що ЄС готує нові санкції проти Росії в енергетичній сфері, попри плани та наміри Сполучених Штатів. Ці санкції, зокрема, стосуватимуться імпорту викопного палива.

При цьому глави МЗС G7 домовилися, що нові санкції проти Росії будуть пов'язані з припиненням війни в Україні. Заява була зроблена після зустрічі на Мюнхенській безпековій конференції.

За даними західних ЗМІ, Євросоюз планує оголосити про 16-й пакет санкцій проти Росії у третю річницю вторгнення в Україну. Проте Угорщина знову блокує санкції проти Москви.

За інформацією Politico, Будапешт в останній момент погодився на поступки, але висунув умови.