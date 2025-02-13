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ЄС готує нові санкції проти РФ у сфері енергетики, попри плани і наміри США, - Єврокомісія

Четвер 13 лютого 2025 16:05
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ЄС готує нові санкції проти РФ у сфері енергетики, попри плани і наміри США, - Єврокомісія Фото: речниця Єврокомісії Паула Піньо (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Європейська комісія вже готує нові санкційні пакети проти Російської Федерації. Вони будуть стосуватись імпорту викопного палива.

Як повідомляє РБК-Україна, про це на брифінгу у Брюсселі заявила речниця Європейської комісії Паула Піньо.

Журналісти запитали у Піньо, як вона оцінює санкції ЄС проти російських енергоносіїв з огляду на заяву міністра оборони США Піта Гегсета про те, що Штати зможуть посадити Росію за стіл переговорів за допомогою енергетичних санкцій.

"Ми працюємо, і насправді, ми запровадили санкції щодо російської енергетики з самого початку війни, як ви знаєте", - сказала Піньо.

Вона також уточнила, що ці санкції пов’язані з поступовим зменшенням залежності Євросоюзу від російського викопного палива.

"Я точно не знаю, що мають на увазі Сполучені Штати, коли міністр оборони говорив про санкції щодо енергетики. Я не думаю, що вони були чіткими щодо цього. Але ми, зі свого боку, з боку ЄС, маємо кілька пакетів. Ми зараз обговорюємо 16-й пакет, який також вплине на енергетику і який сприятиме поступовому припиненню нашого імпорту викопного палива з Росії", - наголосила Піньо.

Санкції ЄС проти Росії

Наприкінці минулого року ЄС ухвалив 15-й пакет санкцій проти Росії. Нові обмеження стосувалися "тіньового флоту" та енергосектору РФ, а у санкційному списку опинились 54 особи та 30 організацій Росії, Китаю та КНДР.

За даними ЗМІ, ЄС хоче оголосити 16-й пакет санкцій проти Росії у третю річницю вторгнення в Україну. Проте Угорщина знову блокує санкції проти Москви.

Як писало Politico, Будапешт в останній момент погодився на поступки, але висунув умови.

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