Рішення G7: нові санкції проти РФ залежатимуть від її кроків щодо припинення війни

У суботу глави МЗС G7 домовилися продовжити спільну роботу з досягнення міцної мирної угоди для України з надійними гарантіями безпеки. Крім того, сторони пов'язали майбутні санкції проти РФ із сумлінними переговорами з боку Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Так, у заяві, поширеній після зустрічі на полях Мюнхенської безпекової конференції, у якій брав участь держсекретар США Марко Рубіо, зазначено, що будь-які нові санкції щодо Росії, починаючи з лютого, будуть пов'язані з її реальними зусиллями з припинення війни в Україні.

"Будь-які нові додаткові санкції після лютого мають бути пов'язані з тим, чи зробить Російська Федерація реальні, сумлінні зусилля для остаточного припинення війни проти України, яка забезпечить Україні довгострокову безпеку і стабільність як суверенній, незалежній державі", - цитує Reuters.

Також країни G7, до якої входять Франція, Німеччина, Італія, Канада, Японія, Британія та ЄС, наголосили на своїй прихильності до спільної роботи з досягнення міцного миру та "необхідності розроблення надійних гарантій безпеки, щоб гарантувати, що війна не почнеться знову".