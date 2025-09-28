UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Санкції проти Росії послабили її позиції в Латинській Америці, - СЗРУ

Автор: Савченко Юлія

Міжнародні санкції, накладені після повномасштабного вторгнення в Україну, істотно скоротили геополітичний вплив Росії у Латинській Америці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Ініціатива, відома як "Доктрина Примакова", що передбачала активне розширення співпраці з країнами регіону, нині зводиться переважно до формальних дипломатичних жестів. Це обмін делегаціями, студентськими програмами та зустрічами на другорядному рівні.

Основними партнерами для Москви залишаються Куба, Нікарагуа та Венесуела - країни, що мала давні зв’язки з Радянським Союзом.

Різке скорочення військово-технічного співробітництва

Санкційний тиск призвів до помітного падіння обсягів військово-технічної співпраці. Росія довгий час була постачальником озброєнь радянського зразка в регіон, однак війна в Україні суттєво вичерпала її запаси.

В останні роки не було зафіксовано жодних великих контрактів на поставку зброї. Більше того, низка країн Латинської Америки зараз розглядає варіанти модернізації або повної заміни застарілих систем, і дедалі частіше веде перемовини зі США.

Посилення ролі Ірану та Китаю

На тлі ослаблення російських позицій інші міжнародні гравці нарощують свою присутність у регіоні. Іран активно збільшує обсяги постачання зброї, тоді як Китай робить ставку на науково-військову співпрацю та стратегічне партнерство.

Таким чином, колишній вплив Москви у Латинській Америці стрімко зменшується, а її місце поступово займають інші сили, які пропонують державам регіону нові моделі співпраці.

Трамп і Латинська Америка

Нагадаємо, США скасовують візу президента Колумбії Густаво Петро після його участі в протестах у Нью-Йорку та закликів до американських військових ігнорувати накази президента США Дональда Трампа.

27 вересня ми писали, що американські військові розробляють операції з завдання ударів по наркоторговцях у Венесуелі. Атаки можуть розпочатися вже за кілька тижнів.

У серпні президент Трамп підписав таємну директиву, що дозволяє реалізовувати безпосередні військові операції проти латиноамериканських наркокартелів, які було визнано іноземними терористичними організаціями.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати Америки