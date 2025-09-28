Санкції проти Росії послабили її позиції в Латинській Америці, - СЗРУ

Міжнародні санкції, накладені після повномасштабного вторгнення в Україну, істотно скоротили геополітичний вплив Росії у Латинській Америці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Ініціатива, відома як "Доктрина Примакова", що передбачала активне розширення співпраці з країнами регіону, нині зводиться переважно до формальних дипломатичних жестів. Це обмін делегаціями, студентськими програмами та зустрічами на другорядному рівні.
Основними партнерами для Москви залишаються Куба, Нікарагуа та Венесуела - країни, що мала давні зв’язки з Радянським Союзом.
Санкційний тиск призвів до помітного падіння обсягів військово-технічної співпраці. Росія довгий час була постачальником озброєнь радянського зразка в регіон, однак війна в Україні суттєво вичерпала її запаси.
В останні роки не було зафіксовано жодних великих контрактів на поставку зброї. Більше того, низка країн Латинської Америки зараз розглядає варіанти модернізації або повної заміни застарілих систем, і дедалі частіше веде перемовини зі США.
На тлі ослаблення російських позицій інші міжнародні гравці нарощують свою присутність у регіоні. Іран активно збільшує обсяги постачання зброї, тоді як Китай робить ставку на науково-військову співпрацю та стратегічне партнерство.
Таким чином, колишній вплив Москви у Латинській Америці стрімко зменшується, а її місце поступово займають інші сили, які пропонують державам регіону нові моделі співпраці.
