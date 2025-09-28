RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Санкции против России ослабили ее позиции в Латинской Америке, - СВРУ

Автор: Савченко Юлія

Международные санкции, наложенные после полномасштабного вторжения в Украину, существенно сократили геополитическое влияние России в Латинской Америке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Инициатива, известная как "Доктрина Примакова", предусматривавшая активное расширение сотрудничества со странами региона, сейчас сводится преимущественно к формальным дипломатическим жестам. Это обмен делегациями, студенческими программами и встречами на второстепенном уровне.

Основными партнерами для Москвы остаются Куба, Никарагуа и Венесуэла - страны, имевшие давние связи с Советским Союзом.

Резкое сокращение военно-технического сотрудничества

Санкционное давление привело к заметному падению объемов военно-технического сотрудничества. Россия долгое время была поставщиком вооружений советского образца в регион, однако война в Украине существенно исчерпала ее запасы.

В последние годы не было зафиксировано никаких крупных контрактов на поставку оружия. Более того, ряд стран Латинской Америки сейчас рассматривает варианты модернизации или полной замены устаревших систем, и все чаще ведет переговоры с США.

Усиление роли Ирана и Китая

На фоне ослабления российских позиций другие международные игроки наращивают свое присутствие в регионе. Иран активно увеличивает объемы поставок оружия, тогда как Китай делает ставку на научно-военное сотрудничество и стратегическое партнерство.

Таким образом, прежнее влияние Москвы в Латинской Америке стремительно уменьшается, а ее место постепенно занимают другие силы, которые предлагают государствам региона новые модели сотрудничества.

 

Трамп и Латинская Америка

Напомним, США отменяют визу президента Колумбии Густаво Петро после его участия в протестах в Нью-Йорке и призывов к американским военным игнорировать приказы президента США Дональда Трампа.

27 сентября мы писали, что американские военные разрабатывают операции по нанесению ударов по наркоторговцам в Венесуэле. Атаки могут начаться уже через несколько недель.

В августе президент Трамп подписал тайную директиву, позволяющую реализовывать непосредственные военные операции против латиноамериканских наркокартелей, которые были признаны иностранными террористическими организациями.

Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америки