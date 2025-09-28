Санкции против России ослабили ее позиции в Латинской Америке, - СВРУ

Международные санкции, наложенные после полномасштабного вторжения в Украину, существенно сократили геополитическое влияние России в Латинской Америке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Инициатива, известная как "Доктрина Примакова", предусматривавшая активное расширение сотрудничества со странами региона, сейчас сводится преимущественно к формальным дипломатическим жестам. Это обмен делегациями, студенческими программами и встречами на второстепенном уровне.
Основными партнерами для Москвы остаются Куба, Никарагуа и Венесуэла - страны, имевшие давние связи с Советским Союзом.
Санкционное давление привело к заметному падению объемов военно-технического сотрудничества. Россия долгое время была поставщиком вооружений советского образца в регион, однако война в Украине существенно исчерпала ее запасы.
В последние годы не было зафиксировано никаких крупных контрактов на поставку оружия. Более того, ряд стран Латинской Америки сейчас рассматривает варианты модернизации или полной замены устаревших систем, и все чаще ведет переговоры с США.
На фоне ослабления российских позиций другие международные игроки наращивают свое присутствие в регионе. Иран активно увеличивает объемы поставок оружия, тогда как Китай делает ставку на научно-военное сотрудничество и стратегическое партнерство.
Таким образом, прежнее влияние Москвы в Латинской Америке стремительно уменьшается, а ее место постепенно занимают другие силы, которые предлагают государствам региона новые модели сотрудничества.
