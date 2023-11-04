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Санкции против России. В Еврокомиссии сказали, когда объявят 12 пакет

Киев, Суббота 04 ноября 2023 19:51
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Санкции против России. В Еврокомиссии сказали, когда объявят 12 пакет Фото: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 12 пакет санкций против России и сообщила, когда его объявят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.

"На следующей неделе мы объявим новый 12-й пакет санкций о РФ. Мы будем вводить санкции пока не наступит мир", - сказала она.

Она также отметила, что Европа много учится у Украины, которой не нужно учиться, как быть европейцами, поскольку, отметила президент Еврокомиссии, украинцы уже европейцы.

Вступление Украины в ЕС

В прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС. Киев должен выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноценным членом блока.

В конце сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина завершает выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне.

Президент Владимир Зеленский говорил, что Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году.

Больше о прогнозах того, когда могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС и что может этому помешать - в материале РБК-Украина.

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Евросоюз Вступление в ЕС Урсула фон дер Ляйен
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Санкции против России. В Еврокомиссии сказали, когда объявят 12 пакет
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