Санкції проти "Лукойлу" можуть викликати протести та падіння уряду в Болгарії, - Politico

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про введення санкцій щодо двох найбільших російських нафтових компаній – "Роснефти" та "Лукойлу", що спонукало низку країн ЄС, у яких працюють ці компанії, постаратися отримати винятки.

У Болгарії знаходиться великий НПЗ у Бургасі, що належить "Лукойлу". Він забезпечує до 80% потреб країни у паливі. Компанія історично мала великий економічний вплив на Болгарію.

На цьому фоні уряд країни звернувся до Вашингтона з питанням, як йому слід подати запит на виключення з санкцій. За словами джерел видання, уряд стурбований тим, що санкції можуть призвести до зупинки роботи НПЗ, що своєю чергою призведе до масштабного дефіциту палива та протестів.

На думку експертів, це навіть може прискорити падіння уряду. Проте аналітики зазначають, що подібні твердження можуть бути тактикою залякування з боку уряду.