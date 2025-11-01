Санкции против "Лукойла" могут вызвать протесты и падение правительства в Болгарии, - Politico

Правительство Болгарии хочет подать ходатайство об освобождении от санкций США против "Лукойла", поскольку опасается, что экономические ограничения приведут к протестам и падению власти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла", что побудило ряд стран ЕС, в которых работают эти компании, постараться получить исключения.
В Болгарии находится крупный НПЗ в Бургасе, принадлежащий "Лукойлу". Он обеспечивает до 80% потребностей страны в топливе. Компания исторически имела большое экономическое влияние на Болгарию.
На этом фоне правительство страны обратилось в Вашингтон с вопросом, как ему следует подать запрос на исключение из санкций. По словам источников издания, правительство обеспокоено тем, что санкции могут привести к остановке работы НПЗ, что в свою очередь приведет к масштабному дефициту топлива и протестам.
По мнению экспертов, это даже может ускорить падение правительства. Однако аналитики отмечают, что подобные утверждения могут быть тактикой запугивания со стороны правительства.
Ранее сообщалось, что 22 октября США ввели новые санкции против России. Под ограничения попали две крупнейшие российские нефтяные компании - "Роснефть" и "Лукойл", а также их дочерние структуры на территории РФ. За нарушение предусмотрены гражданско-правовые и уголовные санкции для граждан США и иностранцев.
Впоследствии стало известно, что парламент Болгарии принял решение приостановить поставки топлива, в том числе дизельного и авиационного, в страны Евросоюза из-за новых санкций США против "Роснефти" и "Лукойла".