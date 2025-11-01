Санкции против "Лукойла" могут вызвать протесты и падение правительства в Болгарии, - Politico

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла", что побудило ряд стран ЕС, в которых работают эти компании, постараться получить исключения.

В Болгарии находится крупный НПЗ в Бургасе, принадлежащий "Лукойлу". Он обеспечивает до 80% потребностей страны в топливе. Компания исторически имела большое экономическое влияние на Болгарию.

На этом фоне правительство страны обратилось в Вашингтон с вопросом, как ему следует подать запрос на исключение из санкций. По словам источников издания, правительство обеспокоено тем, что санкции могут привести к остановке работы НПЗ, что в свою очередь приведет к масштабному дефициту топлива и протестам.

По мнению экспертов, это даже может ускорить падение правительства. Однако аналитики отмечают, что подобные утверждения могут быть тактикой запугивания со стороны правительства.