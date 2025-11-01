ua en ru
Сб, 01 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Санкции против "Лукойла" могут вызвать протесты и падение правительства в Болгарии, - Politico

Суббота 01 ноября 2025 14:36
UA EN RU
Санкции против "Лукойла" могут вызвать протесты и падение правительства в Болгарии, - Politico Фото: санкции против "Лукойла" могут вызвать протесты и падение правительства в Болгарии (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Болгарии хочет подать ходатайство об освобождении от санкций США против "Лукойла", поскольку опасается, что экономические ограничения приведут к протестам и падению власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла", что побудило ряд стран ЕС, в которых работают эти компании, постараться получить исключения.

В Болгарии находится крупный НПЗ в Бургасе, принадлежащий "Лукойлу". Он обеспечивает до 80% потребностей страны в топливе. Компания исторически имела большое экономическое влияние на Болгарию.

На этом фоне правительство страны обратилось в Вашингтон с вопросом, как ему следует подать запрос на исключение из санкций. По словам источников издания, правительство обеспокоено тем, что санкции могут привести к остановке работы НПЗ, что в свою очередь приведет к масштабному дефициту топлива и протестам.

По мнению экспертов, это даже может ускорить падение правительства. Однако аналитики отмечают, что подобные утверждения могут быть тактикой запугивания со стороны правительства.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что 22 октября США ввели новые санкции против России. Под ограничения попали две крупнейшие российские нефтяные компании - "Роснефть" и "Лукойл", а также их дочерние структуры на территории РФ. За нарушение предусмотрены гражданско-правовые и уголовные санкции для граждан США и иностранцев.

Впоследствии стало известно, что парламент Болгарии принял решение приостановить поставки топлива, в том числе дизельного и авиационного, в страны Евросоюза из-за новых санкций США против "Роснефти" и "Лукойла".

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛУКОЙЛ-Украина Российская Федерация Болгария
Новости
Идти в ТЦК больше не надо? Новые правила отсрочек с сегодняшнего дня
Идти в ТЦК больше не надо? Новые правила отсрочек с сегодняшнего дня
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине