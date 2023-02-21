Санкції працюють. Сербія закупить французькі винищувачі Rafale замість російських МіГ-29

Оскільки через міжнародні санкції обслуговування російських МіГ-29 стало неможливим, президент Сербії Александр Вучич повідомив, що вони придбають французькі винищувачі Rafale.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Нагадаємо, нещодавно Вучич заявив, що Сербія зберігатиме військовий нейтралітет.

Нагадаємо, крім того, раніше президент Сербії заявив, що його країна вже "не настільки хоче вступати до ЄС, як раніше".

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