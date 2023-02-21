UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Санкції працюють. Сербія закупить французькі винищувачі Rafale замість російських МіГ-29

Фото: президент Сербії Александр Вучич (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Оскільки через міжнародні санкції обслуговування російських МіГ-29 стало неможливим, президент Сербії Александр Вучич повідомив, що вони придбають французькі винищувачі Rafale.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Нагадаємо, нещодавно Вучич заявив, що Сербія зберігатиме військовий нейтралітет.

Нагадаємо, крім того, раніше президент Сербії заявив, що його країна вже "не настільки хоче вступати до ЄС, як раніше".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВучичСанкції проти РосіїСербия