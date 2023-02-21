Санкции действуют. Сербия закупит французские истребители Rafale вместо российских МиГ-29

Поскольку из-за международных санкций обслуживания российских МиГ-29 стало невозможным, президент Сербии Александр Вучич сообщил, что они приобретут французские истребители Rafale.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Напомним, недавно Вучич заявил, что Сербия будет сохранять военный нейтралитет.

Напомним, кроме того, ранее президент Сербии заявил, что его страна уже "не столь хочет вступать в ЕС, как раньше".

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