Вучич заявив, що Сербія зберігатиме військовий нейтралітет

Сербія й надалі буде зберігати свій військовий нейтралітет. Ми продовжуватимемо зміцнювати свою армію без втручань збоку Росії чи інших країн.

Про це заявив президент Сербії Александар Вучич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання novosti.rs.

"Ми будемо продовжувати зберігати військовий нейтралітет, захищати його і будувати армію. Сьогодні вона в 15 разів сильніша, ніж була. Інша справа - зберегти наше самостійне прийняття рішень. Щоб ніхто зі сходу чи з боку Росії не впливав на нас, політичні рішення приймаються лише в Сербії і ніколи не будуть за її межами", - заявив Вучич під час спеціального засідання парламенту.

Зазначимо, раніше Вучич вже казав, що його країна не має наміру вступати до Північноатлантичного альянсу, оскільки у Сербії "є армія, яка зможе захистити населення країни".

Нагадаємо, кріт того, раніше президент Сербії заявив, що його країна вже "не настільки хоче вступати до ЄС, як раніше".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.