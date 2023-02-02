ua ru
Чт, 02 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вучич заявив, що Сербія зберігатиме військовий нейтралітет

Новость на русском →
Белград, Четвер 02 лютого 2023 14:30
Вучич заявив, що Сербія зберігатиме військовий нейтралітет Фото: Александар Вучич, президент Сербії (flickr by Tib Tib)
Автор: Марія Кучерявець

Сербія й надалі буде зберігати свій військовий нейтралітет. Ми продовжуватимемо зміцнювати свою армію без втручань збоку Росії чи інших країн.

Про це заявив президент Сербії Александар Вучич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання novosti.rs.

"Ми будемо продовжувати зберігати військовий нейтралітет, захищати його і будувати армію. Сьогодні вона в 15 разів сильніша, ніж була. Інша справа - зберегти наше самостійне прийняття рішень. Щоб ніхто зі сходу чи з боку Росії не впливав на нас, політичні рішення приймаються лише в Сербії і ніколи не будуть за її межами", - заявив Вучич під час спеціального засідання парламенту.

Зазначимо, раніше Вучич вже казав, що його країна не має наміру вступати до Північноатлантичного альянсу, оскільки у Сербії "є армія, яка зможе захистити населення країни".

Нагадаємо, кріт того, раніше президент Сербії заявив, що його країна вже "не настільки хоче вступати до ЄС, як раніше".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Вучич Сербия
NEWS
Ракетний удар по Краматорську: фоторепортаж з місця трагедії
Ракетний удар по Краматорську: фоторепортаж з місця трагедії
DAILY
Відкрийте, обшук! Як силовики допомагають Зеленському з "чистками" чиновників
Юлія Акимова, Мілан Лєліч Відкрийте, обшук! Як силовики допомагають Зеленському з "чистками" чиновників