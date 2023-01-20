Сербія втратила "запал" щодо членства в ЄС, - Вучич

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що його країна вже не настільки хоче вступати до ЄС, як раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Він зазначив, що сприймає перспективу вступу Сербії до ЄС в найближчому майбутньому "песимістично".

"Ми вже не маємо того ж запалу, як раніше - так само, як і Європейський Союз не такий захоплений нами, як ми думали", - заявив президент Сербії.

Однак Вучич вважає, "важливою і гарною" ідею Європейської політичної спільноти - міжурядового форуму, створеного у 2022 році після повномасштабного російського вторгнення в Україну.