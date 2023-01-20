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Сербія втратила "запал" щодо членства в ЄС, - Вучич

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Сербія, П'ятниця 20 січня 2023 01:52
Сербія втратила "запал" щодо членства в ЄС, - Вучич Фото: президент Сербії Александр Вучич (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що його країна вже не настільки хоче вступати до ЄС, як раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Він зазначив, що сприймає перспективу вступу Сербії до ЄС в найближчому майбутньому "песимістично".

"Ми вже не маємо того ж запалу, як раніше - так само, як і Європейський Союз не такий захоплений нами, як ми думали", - заявив президент Сербії.

Однак Вучич вважає, "важливою і гарною" ідею Європейської політичної спільноти - міжурядового форуму, створеного у 2022 році після повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, Вучич закликав Росію припинити вербувати сербів для війни проти України.

А потім у Сербії подали позов до суду проти приватної військової компанії "Вагнера". Причиною для цього стали спроби вербування сербів на війну проти України.

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