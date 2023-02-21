Санкції працюють. Сербія закупить французькі винищувачі Rafale замість російських МіГ-29
Оскільки через міжнародні санкції обслуговування російських МіГ-29 стало неможливим, президент Сербії Александр Вучич повідомив, що вони придбають французькі винищувачі Rafale.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Президент Сербії Вучич пообіцяв збільшити витрати на оборону для модернізації їх армії, в тому числі шляхом можливої покупки французьких військових літаків і забезпечення "конкурентоспроможної" зарплати для елітних підрозділів.
"Наша армія має бути набагато, набагато сильнішою... Це важливо для виживання Сербії, нам потрібні сильні засоби стримування", - заявив Вучич.
Нагадаємо, нещодавно Вучич заявив, що Сербія зберігатиме військовий нейтралітет.
Нагадаємо, крім того, раніше президент Сербії заявив, що його країна вже "не настільки хоче вступати до ЄС, як раніше".
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