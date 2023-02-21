Санкції працюють. Сербія закупить французькі винищувачі Rafale замість російських МіГ-29

Оскільки через міжнародні санкції обслуговування російських МіГ-29 стало неможливим, президент Сербії Александр Вучич повідомив, що вони придбають французькі винищувачі Rafale.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Президент Сербії Вучич пообіцяв збільшити витрати на оборону для модернізації їх армії, в тому числі шляхом можливої ​​покупки французьких військових літаків і забезпечення "конкурентоспроможної" зарплати для елітних підрозділів.

"Наша армія має бути набагато, набагато сильнішою... Це важливо для виживання Сербії, нам потрібні сильні засоби стримування", - заявив Вучич.