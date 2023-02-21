Санкции действуют. Сербия закупит французские истребители Rafale вместо российских МиГ-29
Поскольку из-за международных санкций обслуживания российских МиГ-29 стало невозможным, президент Сербии Александр Вучич сообщил, что они приобретут французские истребители Rafale.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Президент Сербии Вучич пообещал увеличить расходы на оборону для модернизации их армии, в том числе путем возможной покупки французских военных самолетов и обеспечения "конкурентоспособной" зарплаты для элитных подразделений.
"Наша армия должна быть намного, гораздо сильнее… Это важно для выживания Сербии, нам нужны сильные средства сдерживания", – заявил Вучич.
Напомним, недавно Вучич заявил, что Сербия будет сохранять военный нейтралитет.
Напомним, кроме того, ранее президент Сербии заявил, что его страна уже "не столь хочет вступать в ЕС, как раньше".
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