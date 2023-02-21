ua ru
Вт, 21 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Санкции действуют. Сербия закупит французские истребители Rafale вместо российских МиГ-29

Новина українською →
Сербия, Вторник 21 февраля 2023 15:26
Санкции действуют. Сербия закупит французские истребители Rafale вместо российских МиГ-29 Фото: президент Сербии Александр Вучич (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Поскольку из-за международных санкций обслуживания российских МиГ-29 стало невозможным, президент Сербии Александр Вучич сообщил, что они приобретут французские истребители Rafale.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Президент Сербии Вучич пообещал увеличить расходы на оборону для модернизации их армии, в том числе путем возможной покупки французских военных самолетов и обеспечения "конкурентоспособной" зарплаты для элитных подразделений.

"Наша армия должна быть намного, гораздо сильнее… Это важно для выживания Сербии, нам нужны сильные средства сдерживания", – заявил Вучич.

Напомним, недавно Вучич заявил, что Сербия будет сохранять военный нейтралитет.

Напомним, кроме того, ранее президент Сербии заявил, что его страна уже "не столь хочет вступать в ЕС, как раньше".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вучич Санкции против России Сербия
NEWS
США могут передать Украине танки Abrams со складов, что ускорило бы их поставки
США могут передать Украине танки Abrams со складов, что ускорило бы их поставки
DAILY
Из Камбоджи в Бахмут. Как артист балета покинул Азию и ушел добровольцем в аэроразведку
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Из Камбоджи в Бахмут. Как артист балета покинул Азию и ушел добровольцем в аэроразведку