Санкции действуют. Сербия закупит французские истребители Rafale вместо российских МиГ-29

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Президент Сербии Вучич пообещал увеличить расходы на оборону для модернизации их армии, в том числе путем возможной покупки французских военных самолетов и обеспечения "конкурентоспособной" зарплаты для элитных подразделений.

"Наша армия должна быть намного, гораздо сильнее… Это важно для выживания Сербии, нам нужны сильные средства сдерживания", – заявил Вучич.