Санкції працюють. Данілов заявив, що РФ почала отримувати зброю зниженої точності

Російська армія почала отримувати озброєння зниженої якості та точності через запровадженні санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Ставка на якість передових технологій, а не на масу мобілізованих", - додав секретар РНБО.

Данілов заявив, що в України наразі зовсім інша стратегія.

"Російська армія внаслідок західних санкцій почала отримувати зброю пониженої якості та точності, намагаючись зберегти кількісні показники", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Європейський союз у десятому пакеті санкцій проти Росії не запроваджуватиме нових обмежень. Але Брюссель хоче закрити "лазівки" для обходу у вже ухвалених санкціях.

Обсяг обмежень, який включатиме десятий пакет санкцій проти Росії, становитиме 10 млрд євро. Обмеження будуть спрямовані на технології.

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