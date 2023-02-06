ua ru
Пн, 06 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Санкції працюють. Данілов заявив, що РФ почала отримувати зброю зниженої точності

Новость на русском →
Понеділок 06 лютого 2023 19:23
Санкції працюють. Данілов заявив, що РФ почала отримувати зброю зниженої точності Фото: секретар РНБО України Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія почала отримувати озброєння зниженої якості та точності через запровадженні санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Російська армія внаслідок західних санкцій почала отримувати зброю пониженої якості та точності, намагаючись зберегти кількісні показники", - йдеться у повідомленні.

Данілов заявив, що в України наразі зовсім інша стратегія.

"Ставка на якість передових технологій, а не на масу мобілізованих", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, що Європейський союз у десятому пакеті санкцій проти Росії не запроваджуватиме нових обмежень. Але Брюссель хоче закрити "лазівки" для обходу у вже ухвалених санкціях.

Обсяг обмежень, який включатиме десятий пакет санкцій проти Росії, становитиме 10 млрд євро. Обмеження будуть спрямовані на технології.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБО Російська Федерація Санкції проти Росії Війна в Україні
NEWS
Шмигаль вніс до Ради подання про призначення Клименка головою МВС
Шмигаль вніс до Ради подання про призначення Клименка головою МВС
DAILY
Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії