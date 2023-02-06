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Санкции действуют. Данилов заявил, что РФ начала получать оружие пониженной точности

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Понедельник 06 февраля 2023 19:23
Санкции действуют. Данилов заявил, что РФ начала получать оружие пониженной точности Фото: секретарь СНБО Украины Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия начала получать вооружение пониженного качества и точности из-за введения санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Российская армия в результате западных санкций начала получать оружие пониженного качества и точности, пытаясь сохранить количественные показатели", - говорится в сообщении.

Данилов заявил, что у Украины пока совсем другая стратегия.

"Ставка на качество передовых технологий, а не на массу мобилизованных", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, что Европейский союз в десятом пакете санкций против России не будет вводить новые ограничения. Но Брюссель хочет закрыть "лазейки" для обхода в уже принятых санкциях.

Объем ограничений, включающий десятый пакет санкций против России, составит 10 млрд евро. Ограничения будут ориентированы на технологии.

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