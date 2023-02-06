Санкции действуют. Данилов заявил, что РФ начала получать оружие пониженной точности

Российская армия начала получать вооружение пониженного качества и точности из-за введения санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Ставка на качество передовых технологий, а не на массу мобилизованных", - добавил секретарь СНБО.

Данилов заявил, что у Украины пока совсем другая стратегия.

"Российская армия в результате западных санкций начала получать оружие пониженного качества и точности, пытаясь сохранить количественные показатели", - говорится в сообщении.

Напомним, что Европейский союз в десятом пакете санкций против России не будет вводить новые ограничения. Но Брюссель хочет закрыть "лазейки" для обхода в уже принятых санкциях.

Объем ограничений, включающий десятый пакет санкций против России, составит 10 млрд евро. Ограничения будут ориентированы на технологии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.