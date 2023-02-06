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ЄС у десятому пакеті санкцій закриє "лазівки" для Росії, - Politico

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Брюссель, Понеділок 06 лютого 2023 11:50
ЄС у десятому пакеті санкцій закриє "лазівки" для Росії, - Politico Фото: ЄС збирається закрити Росії "лазівки" у санкціях (flick com libereurope)
Автор: Наталія Юрченко

Європейський союз у десятому пакеті санкцій проти Росії не запроваджуватиме нових обмежень. Але Брюссель хоче закрити "лазівки" для обходу у вже ухвалених санкціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання, посилаючись на дипломатів, заявляє, що з погляду економічних санкцій такі обмеження будуть "не справжнім пакетом", а скоріше доповненням уже ухвалених обмежень.

Як саме працюватиме цей механізм, джерела видання не уточнили.

Також Politico зазначає, що країни ЄС найближчим часом обговорять створення спеціального трибуналу для переслідування російських чиновників, які обвинувачуються у військових злочинах.

Крім того, на порядку денному конфіскація заморожених російських активів та їх передача Україні. Поки що в ЄС щодо цього питання немає єдиної думки.

Нагадаємо, раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що новий пакет санкцій проти РФ передбачає обмеження на 10 млрд євро. Він зачепить російські технології.

При цьому глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що проект десятого пакета санкцій ЄС проти Росії поки що недостатньо сильний.

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