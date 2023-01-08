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Санкції потрібні для перемоги. Шмигаль назвав найважливіші обмеження проти Росії

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Неділя 08 січня 2023 14:03
Санкції потрібні для перемоги. Шмигаль назвав найважливіші обмеження проти Росії Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міжнародним партнерам слід вводити санкції проти Росії, аби пришвидшити перемогу України у війні. Особливо важливе значення відіграють обмеження, що стосуються газу та нафти, а також поставок озброєння країні-агресору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Україні Дениса Шмигаля в інтерв'ю Yonhap News Agency.

Він наголосив на необхідності збереження санкцій проти Росії та допомоги Україні, оскільки війна може затягнутися.

"Ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше закінчити війну. Для цього міжнародне співтовариство має жорстко зберігати санкції щодо Росії та посилювати їх", - сказав він.

Шмигаль підкреслив важливість санкцій щодо торгівлі газом і нафтою, а також блокування поставок зброї та запчастин до Росії, заявивши, що всі світові компанії повинні вийти з Росії.

Прем'єр також закликав фінансово допомогти Україні пережити зиму та відновити свою електроенергетику, дороги та водопостачання.

"Ми не знаємо, коли закінчиться війна, але ми точно повернемо всю нашу землю", - сказав він.

Шмигаль додав, що санкції важливі, але в кінцевому підсумку Україна має перемогти за допомогою збройової підтримки.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що у питанні санкцій у першу чергу потрібно зосередитись на російському оборонному комплексі.

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