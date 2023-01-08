ua ru
Вс, 08 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Санкции нужны для победы. Шмыгаль назвал важнейшие ограничения против России

Новина українською →
Воскресенье 08 января 2023 14:03
Санкции нужны для победы. Шмыгаль назвал важнейшие ограничения против России Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Международным партнерам следует вводить санкции против России, чтобы ускорить победу Украины в войне. Особо важное значение играют ограничения, которые касаются газа и нефти, а также поставок вооружения стране-агрессору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в интервью Yonhap News Agency.

Он отметил необходимость сохранения санкций против России и помощи Украине, поскольку война может затянуться.

"Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее закончить войну. Для этого международное сообщество должно жестко сохранять санкции в отношении России и усиливать их", - сказал он.

Шмыгаль подчеркнул важность санкций в отношении торговли газом и нефтью, а также блокировку поставок оружия и запчастей в Россию, заявив, что все мировые компании должны выйти из России.

Премьер также призвал финансово помочь Украине пережить зиму и восстановить свою электроэнергетику, дороги и водоснабжение.

"Мы не знаем, когда закончится война, но мы точно вернем всю нашу землю", - сказал он.

Шмыгаль добавил, что санкции важны, но в конечном счете Украина должна победить с помощью оружейной поддержки.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что в вопросе санкций в первую очередь следует сосредоточиться на российском оборонном комплексе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Денис Шмыгаль Война России против Украины
NEWS
ВСУ держат оборону в Соледаре, а враг готовится к решающей атаке около Авдеевки: карты боев
ВСУ держат оборону в Соледаре, а враг готовится к решающей атаке около Авдеевки: карты боев
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет