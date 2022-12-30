Кулеба про наступні санкції: завдання номер один - валити ракетно-дронову індустрію РФ

Є дуже багато санкцій, які ще варто запровадити проти РФ. Але насамперед треба валити оборонний комплекс росіян, зокрема, ракетно-дронову індустрію.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Мій особистий фокус номер один - будь-які санкції і будь-які кроки, які посилюють санкції і блокують обхід санкцій щодо ракетно-дронової індустрії РФ. Є дуже багато різних важливих санкцій, і хочеться, щоб ще більше банків відключили від SWIFT, і хочеться ще патріарха Кіріла і пару олігархів підвести під санкції, і газ, і атомну – дуже багато всього", - розповів Кулеба.

Втім, на думку міністра, в першу чергу треба зосередитися на російському оборонному комплексі.

"Треба насамперед валити оборонний комплекс Росії, її воєнну машину, а в ній ціль номер один - ракетно-дронова індустрія. Треба перекрити їм кисень, щоб вони не могли виготовляти ракети, не могли налагодити масове виробництво ударних дронів і таким чином не могли більше тероризувати всю територію України. Для нас величезним полегшенням на фронті і в тилу буде, якщо ми знімемо цю загрозу", - підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, нещодавно ЄС офіційно оголосив про запровадження дев'ятого пакета санкцій проти РФ. Серед обмежень, зокрема, перекрито доступ Росії до будь-яких дронів і безпілотних літальних апаратів. Тобто діятиме заборона прямого експорту двигунів для безпілотників до РФ та експорт до будь-яких третіх країн, наприклад Ірану, які можуть постачати безпілотники росіянам.

Нагадаємо, що Москва своєю чергою сподівається на збільшення військової підтримки від Ірану, який передає їй свої дрони, також відомо, що в перспективі можуть бути й ракети.

Втім, як вважають експерти, Тегеран може сумніватися в передачі балістичних ракет Москві, оскільки не бажає стати повним ізгоєм на ринку після чергових санкцій Заходу.

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