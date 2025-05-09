Санкції, оборонні потреби України й не тільки. Шмигаль переговорив із Каллас у Львові

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із високою представницею Європейського союзу (ЄС) Каєю Каллас у Львові. Під час переговорів були порушені питання санкцій проти Росії й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Шмигаля.
За словами Шмигаля, під час зустрічі:
"Очікуємо, що найближчим часом буде затверджено положення про новий інструмент SAFE. Це дасть можливість Україні брати участь у спільних закупівлях необхідної оборонної продукції разом з державами-членами ЄС як на європейському ринку, так і безпосередньо в українських виробників", - додав голова уряду.
Окремо сторони порушили питання санкцій проти Росії. Київ, своєю чергою, розраховує, що 17-й пакет обмежень буде схвалений якнайшвидше. Зокрема наголошено на подальшій роботі в питанні конфіскації заморожених активів країни-терориста й подальшого їх спрямування на потреби України.
Після початку повномасштабної війни ЄС ввів низку санкційних обмежень проти Росії. Санкції торкнулись експорту технологій, банків, сфери енергетики й не тільки. Також було заморожено близько 200 млрд активі Центрального банку Росії.
Тим часом ЗМІ пишуть, що Польща планує погодити 17-й пакет санкцій ЄС проти Росії вже до 1 липня.
За словами голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Фінляндії Еліни Валтонен, його країна запропонувала запровадити тарифи на весь імпорт з Росії до ЄС, які діятимуть паралельно з чинними санкціями проти країни-терориста.
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