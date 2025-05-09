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Санкції, оборонні потреби України й не тільки. Шмигаль переговорив із Каллас у Львові

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України та Кая Каллас, висока представниця Європейського союзу (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Сергій Пишкін

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із високою представницею Європейського союзу (ЄС) Каєю Каллас у Львові. Під час переговорів були порушені питання санкцій проти Росії й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Шмигаля.

За словами Шмигаля, під час зустрічі: 

  • було порушено широкий спектр питань, зокрема ситуації на фронті, а також оборонних потреб України; 
  • він подякував за ініціативу щодо виділення 1 млрд євро для оборонної промисловості України, а також ініціативу щодо посилення підтримки країни у поточному році. 

"Очікуємо, що найближчим часом буде затверджено положення про новий інструмент SAFE. Це дасть можливість Україні брати участь у спільних закупівлях необхідної оборонної продукції разом з державами-членами ЄС як на європейському ринку, так і безпосередньо в українських виробників", - додав голова уряду. 

Окремо сторони порушили питання санкцій проти Росії. Київ, своєю чергою, розраховує, що 17-й пакет обмежень буде схвалений якнайшвидше. Зокрема наголошено на подальшій роботі в питанні конфіскації заморожених активів країни-терориста й подальшого їх спрямування на потреби України. 

Санкції ЄС проти Росії

Після початку повномасштабної війни ЄС ввів низку санкційних обмежень проти Росії. Санкції торкнулись експорту технологій, банків, сфери енергетики й не тільки. Також було заморожено близько 200 млрд активі Центрального банку Росії.

Тим часом ЗМІ пишуть, що Польща планує погодити 17-й пакет санкцій ЄС проти Росії вже до 1 липня.

За словами голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Фінляндії Еліни Валтонен, його країна запропонувала запровадити тарифи на весь імпорт з Росії до ЄС, які діятимуть паралельно з чинними санкціями проти країни-терориста.

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