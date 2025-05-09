Санкції, оборонні потреби України й не тільки. Шмигаль переговорив із Каллас у Львові

Санкції ЄС проти Росії

Після початку повномасштабної війни ЄС ввів низку санкційних обмежень проти Росії. Санкції торкнулись експорту технологій, банків, сфери енергетики й не тільки. Також було заморожено близько 200 млрд активі Центрального банку Росії.

Тим часом ЗМІ пишуть, що Польща планує погодити 17-й пакет санкцій ЄС проти Росії вже до 1 липня.

За словами голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Фінляндії Еліни Валтонен, його країна запропонувала запровадити тарифи на весь імпорт з Росії до ЄС, які діятимуть паралельно з чинними санкціями проти країни-терориста.

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