Санкции, оборонные потребности Украины и не только. Шмыгаль переговорил с Каллас во Львове

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с высокой представительницей Европейского союза (ЕС) Каей Каллас во Львове. Во время переговоров были затронуты вопросы санкций против России и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Шмыгаля.
По словам Шмыгаля, во время встречи:
"Ожидаем, что в ближайшее время будет утверждено положение о новом инструменте SAFE. Это даст возможность Украине участвовать в совместных закупках необходимой оборонной продукции вместе с государствами-членами ЕС как на европейском рынке, так и непосредственно у украинских производителей", - добавил глава правительства.
Отдельно стороны затронули вопрос санкций против России. Киев, в свою очередь, рассчитывает, что 17-й пакет ограничений будет одобрен как можно быстрее. В частности подчеркнули дальнейшую работу в вопросе конфискации замороженных активов страны-террориста и дальнейшего их направления на нужды Украины.
После начала полномасштабной войны ЕС ввел ряд санкционных ограничений против России. Санкции коснулись экспорта технологий, банков, сферы энергетики и не только. Также было заморожено около 200 млрд активи Центрального банка России.
Между тем СМИ пишут, что Польша планирует согласовать 17-й пакет санкций ЕС против России уже до 1 июля.
По словам главы Министерства иностранных дел (МИД) Финляндии Элины Валтонен, его страна предложила ввести тарифы на весь импорт из России в ЕС, которые будут действовать параллельно с действующими санкциями против страны-террориста.
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