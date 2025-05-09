Санкции, оборонные потребности Украины и не только. Шмыгаль переговорил с Каллас во Львове

Санкции ЕС против России

После начала полномасштабной войны ЕС ввел ряд санкционных ограничений против России. Санкции коснулись экспорта технологий, банков, сферы энергетики и не только. Также было заморожено около 200 млрд активи Центрального банка России.

Между тем СМИ пишут, что Польша планирует согласовать 17-й пакет санкций ЕС против России уже до 1 июля.

По словам главы Министерства иностранных дел (МИД) Финляндии Элины Валтонен, его страна предложила ввести тарифы на весь импорт из России в ЕС, которые будут действовать параллельно с действующими санкциями против страны-террориста.

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