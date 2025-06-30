Санкції ЄС проти Росії діятимуть щонайменше до 2026 року

Європейський Союз підтвердив рішучість ізолювати російську економіку та обмежити її доходи. Санкції діятимуть щонайменше до початку 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті Ради ЄС.

Рада ЄС ухвалила рішення продовжити дію обмежувальних заходів проти Російської Федерації у зв'язку з триваючими діями з дестабілізації ситуації в Україні. Санкції продовжено на шість місяців - до 31 січня 2026 року.

Економічні заходи, вперше запроваджені 2014 року, були істотно розширені після початку повномасштабної військової агресії Росії проти України в лютому 2022 року.

Великий спектр обмежень

Наразі санкції охоплюють широкий спектр галузей: торгівлю, фінанси, енергетику, технології, товари подвійного призначення, промисловість, транспорт і предмети розкоші. Також запроваджено заборону на імпорт і транспортування російської нафти морським шляхом та окремих нафтопродуктів до ЄС.

Додатково застосовується відключення низки російських банків від системи SWIFT і призупинення мовлення та ліцензій у ЄС для низки кремлівських пропагандистських ЗМІ. Окремі заходи спрямовані на боротьбу з обходом санкцій.

Порушення міжнародного права

Доти, доки Російська Федерація продовжує незаконні дії, що порушують фундаментальні норми міжнародного права, включно із забороною на застосування сили, ЄС зберігатиме санкції і, за необхідності, посилюватиме їх.

Історія та контекст

Рішення про санкції Рада ухвалила 31 липня 2014 року у зв'язку з агресивними діями Росії проти України. Крім економічних санкцій, діють й інші заходи: обмеження економічних зв'язків з окупованим Кримом, Севастополем і непідконтрольними територіями Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Також застосовуються персональні санкції: заморожування активів і заборона на в'їзд для сотень фізичних і юридичних осіб.

Підтримка України

З моменту вторгнення в лютому 2022 року ЄС запровадив 17 пакетів санкцій. Європейська Рада в грудні 2024 року знову підтвердила свою повну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

ЄС також підтвердив готовність надавати Україні політичну, фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну допомогу стільки, скільки буде потрібно.

Принципи миру і нові заходи тиску

Європейська Рада підтримує всеосяжний, справедливий і стійкий мир, заснований на Статуті ООН і міжнародному праві, а також ключових принципах "Формули миру" України. Будь-які ініціативи щодо України мають обговорюватися тільки за участю самої України.

ЄС готовий до посилення тиску на Росію, включно із запровадженням додаткових санкцій, ідеться в повідомленні.