Санкції ЄС проти РФ. Вірменія зникла зі списку тих, хто підтримав "список Магнітського"

Рада ЄС продовжила дію про обмежувальні заходи за так званим "списком Магнітського" ще на 24 місяці, тобто до 8 грудня 2026 року.

Серед зазначених країн, які приєдналися до санкцій щодо фізичних та юридичних осіб з РФ, на яких поширюються обмежувальні заходи, вказуються такі:

Україна,

Північна Македонія,

Чорногорія,

Албанія,

Молдова,

Боснія і Герцеговина,

Ісландія,

Ліхтенштейн,

Норвегія.

"Вони забезпечать відповідність своєї національної політики дійсному Рішенню Ради. Європейський союз бере до відома це зобов'язання та вітає його", - зазначається у релізі.

Ні Вірменія, ні Азербайджан у документі не згадуються.

Що передувало

Раніше сьогодні, 18 грудня, у Раді Євросоюзу оголосили про те, що до санкцій ЄС проти Росії за порушення прав людини приєдналися Єреван і Баку. До переліку держав, які підтримали приєднання до обмежень, також увійшли Україна та Молдова.

Як випливало з повідомлення, опублікованого на сайті Європейської ради раніше у понеділок вдень, Вірменія вперше з початку вторгнення РФ в Україну підтримала санкції ЄС щодо громадян та юросіб країни-агресора.

Зазначимо, що Вірменія вже приєднувалася до рамкового рішення щодо створення Глобального санкційного режиму за порушення прав людини від 22 грудня 2020 року.

Про що йде мова

До списків санкцій входять фізичні та юридичні особи, причетні до різних порушень прав людини по всьому світу, в тому числі і росіяни. З початком повномасштабної російської агресії туди були включені зокрема причетні до злочинів на українській території, наприклад, з ПВК "Вагнера".

Серед відомих чиновників РФ до списку входять, зокрема, голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін та начальник Росгвардії Віктор Золотов.

Продовження ЄС частини санкцій щодо Росії за порушення прав людини діятиме майже до кінця 2026 року.

Особливості цього списку

При цьому з 2020 року Вірменія не приєднувалася до розширення санкцій у рамках цього режиму, аж до останнього рішення Європейської ради від 4 грудня цього року.

Крім того, згідно з раніше оприлюдненим прес-релізам Євроради, вперше до цього санкційного режиму мав приєднатися й Азербайджан.

Позиція Вірменії щодо санкцій проти РФ

Зазначимо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян багаторазово заявляв, що його країна змушена дотримуватись антиросійських санкцій у сфері торгівлі, фінансових послуг тощо, щоб самій не потрапити під вторинні санкції Заходу. Разом з тим Вірменію в західних ЗМІ називають одним із ключових маршрутів обходу антиросійських санкцій.

Непрямим підтвердженням цього є багаторазове зростання вірменського експорту до Росії з початку повномасштабної війни в Україні.

В уряді Вірменії визнавали, що значну роль у цьому відіграє реекспорт, але заперечували постачання до Росії підсанкційних товарів.