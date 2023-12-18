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Україна, Молдова та Вірменія приєдналися до санкцій ЄС проти Росії

Понеділок 18 грудня 2023 15:22
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Україна, Молдова та Вірменія приєдналися до санкцій ЄС проти Росії Архівне фото: Україна, Молдова та Вірменія приєдналися до санкцій ЄС проти Росії (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Україна, Вірменія, Молдова та низка інших країн приєдналися до санкцій ЄС проти Росії за порушення прав людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Раду Європейського союзу.

Зазначається, що 4 грудня поточного року Рада ЄС продовжила чинні санкції ще на дванадцять місяців, до 8 грудня 2024 року, і внесла поправки до списку фізичних і юридичних осіб, на яких поширюються обмежувальні заходи.

До цього рішення Ради приєдналися:

  • Північна Македонія,
  • Чорногорія;
  • Албанія;
  • Україна;
  • Республіка Молдова;
  • Боснія і Герцеговина;
  • Ісландія;
  • Ліхтенштейн;
  • Норвегія;
  • Вірменія;
  • Азербайджан.

"Європейський союз бере до відома це зобов'язання і вітає його", - йдеться в повідомленні.

Про що йдеться

Раніше повідомлялося, що ЄС продовжив частину санкцій проти Росії за порушення прав людини. Вони діятимуть майже до кінця 2026 року.

На три роки було продовжено обмеження щодо колишнього директора Федеральної служби виконання покарань РФ Олександра Калашнікова, голови Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна, генпрокурора Росії Ігоря Краснова та директора Росгвардії Віктора Золотова.

12 пакет санкцій проти РФ

Раніше кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомив про те, що посли ЄС не змогли погодити новий пакет санкцій проти Росії, але цього разу не через Угорщину.

Цьому перешкоджала Австрія, яка вимагає від України виключити банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Politico повідомило, що сьогодні, 18 грудня, відбудеться коротка письмова процедура ухвалення, а також публікації 12-го пакету санкцій Європейського союзу проти Росії.

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