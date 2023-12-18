Санкции ЕС против РФ: Армения исчезла из списка поддержавших "список Магнитского"

Совет ЕС продлил действие об ограничительных мерах по так называемому "списку Магнитского" еще на 24 месяца, то есть до 8 декабря 2026 года.

Среди указанных стран, присоединившихся к санкциям в отношении физических и юридических лиц из РФ, на которых распространяются ограничительные меры, значатся такие:

Украина,

Северная Македония,

Черногория,

Албания,

Молдова,

Босния и Герцеговина,

Исландия,

Лихтенштейн,

Норвегия.

"Они обеспечат соответствие своей национальной политики настоящему Решению Совета. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - указывается в релизе.

Ни Армения, ни Азербайджан в документе не упоминаются.

Что предшествовало

Ранее сегодня, 18 декабря в Совете Евросоюза объявили о том, что к санкциям ЕС против России за нарушение прав человека присоединились Ереван и Баку. В перечень государств, поддержавших присоединение к ограничениям, также вошли Украина и Молдова.

Как следовало из сообщения, опубликованного на сайте Европейского совета ранее в понедельник днем, Армения впервые с начала вторжения РФ в Украину поддержала санкции ЕС в отношении граждан и юрлиц страны-агрессора.

Отметим, что Армения уже присоединялась к рамочному решению о создании Глобального санкционного режима за нарушения права человека от 22 декабря 2020 года.

О чем идет речь

В санкционные списки входят физические и юридические лица, причастные к различным нарушениям прав человека по всему миру, в том числе и россияне. С началом полномасштабной российской агрессии туда были включены в том числе причастные к преступлениям на украинской территории, например, из ЧВК "Вагнера".

Среди известных чиновников РФ в список входят, в частности, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и начальник Росгвардии Виктор Золотов.

Продление ЕС части санкций в отношении России за нарушение прав человека будет действовать почти до конца 2026 года.

Особенности нынешнего списка

При этом с 2020 года Армения не присоединялась к расширению санкций в рамках этого режима, вплоть до последнего решение Европейского совета от 4 декабря этого года.

Кроме того, согласно ранее обнародованным пресс-релизам Евросовета, впервые к этому санкционному режиму должен был присоединиться и Азербайджан.

Позиция Армении по санкциям против РФ

Отметим, премьер-министр Армении Никол Пашинян многократно заявлял, что его страна вынуждена соблюдать антироссийские санкции в сфере торговли, финансовых услуг и т.д., чтобы самой не попасть под вторичные санкции Запада. В то же время, Армению в западных СМИ называют одним из ключевых маршрутов обхода антироссийских санкций.

Косвенным подтверждением этому является многократный рост армянского экспорта в РФ с начала полномасштабной войны в Украины.

В правительстве Армении признавали, что значительную роль в этом играет реэкспорт, но отрицали поставки в Россию подсанкционных товаров.