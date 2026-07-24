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Нові санкції ЄС уже паралізують перекази грошей з Росії за кордон, - ЗМІ

22:10 24.07.2026 Пт
2 хв
Санкції ЄС уже позбавили Кремль одного зі своїх посланців у світовому спорті
aimg Валерія Абабіна
Фото:Нові санкції ЄС вже почали працюватип проти РФ (Getty Images)

Перший удар нового 21-го пакета санкцій ЄС припав на російський фінансовий сектор. Наслідки почались уже в перші години після ухвалення обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Агентство. Новости".

За інформацією видання, одразу після ухвалення санкцій у Росії зіткнулися зі збоями у міжнародних банківських переказах. Зупинилися операції між російським "Цифра Банком" і казахстанським Freedom Bank.

У "Цифра Банку" спочатку пояснили збій "профілактичними роботами", а згодом визнали, що операції тимчасово недоступні.

Як це відчувають росіяни за кордоном

За словами росіянина, який переїхав жити до Сербії з початком війни, для нього та інших вихідців з РФ санкції фактично закрили основний спосіб отримання грошей з батьківщини - зокрема доходів від здачі власного житла в оренду.

Альтернативи для них суттєво обмежені. Так, переказ грошей через криптовалюту в Сербії ускладнений через особливості місцевого податкового законодавства, а операції з нею можуть призвести до заморозки рахунку, розповів співрозмовник видання.

Втрата для Кремля у шаховій федерації

Одночасно колишній російський віце-прем'єр Аркадій Дворкович фактично позбувся керівництва Міжнародною шаховою федерацією (FIDE). За даними видання, це прямий наслідок нових обмежень ЄС.

Нагадаємо, 23 липня Рада ЄС офіційно затвердила 21-й пакет санкцій проти Росії. За словами верховної представниці ЄС із закордонних справ Каї Каллас, цей пакет став найбільшим за останні чотири роки - усього до санкційних списків внесено 218 позицій.

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