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Новые санкции ЕС уже парализуют переводы денег из России за границу, - СМИ

22:10 24.07.2026 Пт
2 мин
Санкции ЕС уже лишили Кремль одного из своих посланцев в мировом спорте
aimg Валерия Абабина
Фото: Новые санкции ЕС уже начали работать против РФ (Getty Images)

Первый удар нового 21-го пакета санкций ЕС пришелся на российский финансовый сектор. Последствия начались уже в первые часы после принятия ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Агентство. Новости".

По информации издания, сразу после принятия санкций в России столкнулись со сбоями в международных банковских переводах. Остановились операции между российским "Цифром Банком" и казахстанским Freedom Bank.

В "Цифре Банке" сначала объяснили сбой "профилактическими работами", а затем признали, что операции временно недоступны.

Как это чувствуют россияне за границей

По словам россиянина, переехавшего жить в Сербию с началом войны, для него и других выходцев из РФ санкции фактически закрыли основной способ получения денег с родины – в том числе доходов от сдачи собственного жилья в аренду.

Альтернативы для них существенно ограничены. Так, перевод денег из-за криптовалюты в Сербии усложнен из-за особенностей местного налогового законодательства, а операции с ней могут привести к заморозке счета, рассказал собеседник издания.

Потеря для Кремля в шахматной федерации

Одновременно бывший российский вице-премьер Аркадий Дворкович фактически лишился руководства Международной шахматной федерацией (FIDE). По данным издания, это прямое следствие новых ограничений ЕС.

Напомним, 23 июля Совет ЕС официально утвердил 21-й пакет санкций против России . По словам верховной представительницы ЕС по иностранным делам Каи Каллас, этот пакет стал самым большим за последние четыре года - всего в санкционные списки внесено 218 позиций.

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