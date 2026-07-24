Новые санкции ЕС уже парализуют переводы денег из России за границу, - СМИ

По информации издания, сразу после принятия санкций в России столкнулись со сбоями в международных банковских переводах. Остановились операции между российским "Цифром Банком" и казахстанским Freedom Bank.

В "Цифре Банке" сначала объяснили сбой "профилактическими работами", а затем признали, что операции временно недоступны.

Как это чувствуют россияне за границей

По словам россиянина, переехавшего жить в Сербию с началом войны, для него и других выходцев из РФ санкции фактически закрыли основной способ получения денег с родины – в том числе доходов от сдачи собственного жилья в аренду.

Альтернативы для них существенно ограничены. Так, перевод денег из-за криптовалюты в Сербии усложнен из-за особенностей местного налогового законодательства, а операции с ней могут привести к заморозке счета, рассказал собеседник издания.

Потеря для Кремля в шахматной федерации

Одновременно бывший российский вице-премьер Аркадий Дворкович фактически лишился руководства Международной шахматной федерацией (FIDE). По данным издания, это прямое следствие новых ограничений ЕС.