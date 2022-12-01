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Литва оголосила російського дипломата персоною нон грата

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Литва, Четвер 01 грудня 2022 17:48
Литва оголосила російського дипломата персоною нон грата Фото: Литва наказала співробітнику посольства РФ залишити країну протягом п'яти днів (facebook.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Міністерство закордонних справ Литви оголосило співробітника посольства Російської Федерації персоною нон грата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства закордонних справ Литви.

Як зазначено у повідомленні литовського зовнішньополітичного відомства, до МЗС було викликано представника російського посольства у Литві.

"Йому вручили ноту про оголошення персоною нон грата (PNG) співробітника посольства Росії в Литві за діяльність, несумісну з його дипломатичним статусом. Йому наказано залишити країну протягом п'яти днів", - йдеться у повідомленні міністерства.

Подробиці невідомі.

Сьогодні, 1 грудня, РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила: Євросоюзу потрібно терпіння, оскільки санкції проти Росії за її вторгнення в Україну матимуть ефект лише у середньостроковій та довгостроковій перспективах.

Крім того, сьогодні у столиці Литви почали демонтаж найбільшого пам'ятника військам СРСР. Раніше роботи відкладали через заборону ООН.

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