Литва оголосила російського дипломата персоною нон грата

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства закордонних справ Литви .

"Йому вручили ноту про оголошення персоною нон грата (PNG) співробітника посольства Росії в Литві за діяльність, несумісну з його дипломатичним статусом. Йому наказано залишити країну протягом п'яти днів", - йдеться у повідомленні міністерства.

Як зазначено у повідомленні литовського зовнішньополітичного відомства, до МЗС було викликано представника російського посольства у Литві.

Сьогодні, 1 грудня, РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила: Євросоюзу потрібно терпіння, оскільки санкції проти Росії за її вторгнення в Україну матимуть ефект лише у середньостроковій та довгостроковій перспективах.

Крім того, сьогодні у столиці Литви почали демонтаж найбільшого пам'ятника військам СРСР. Раніше роботи відкладали через заборону ООН.

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