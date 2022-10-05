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Санкції не діють. У Кабміні розповіли, які обмеження слід ввести проти РФ

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Середа 05 жовтня 2022 20:08
Санкції не діють. У Кабміні розповіли, які обмеження слід ввести проти РФ Фото: перший віце-прем'єр-міністр Юлія Свириденко (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейський Союз має запровадити ембарго на російську нафту та газ, а також ембарго на металургійну продукцію. Доходи саме з цих сфер дозволяють країні-агресору продовжувати війну проти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на першого віце-прем'єр-міністра Юлію Свириденко в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що 4 жовтня Світовий банк опублікував звіт, згідно з яким до кінця року українська економіка впаде на 35%, а от російська - лише на 4,6%. Це, за словами Свириденко, говорить про те, що санкції не діють.

"Тому, я думаю, що ми маємо повне право далі спілкуватися з нашими партнерами, місцями тиснути, щоб розширити санкційні списки. Ми всі розуміємо, що питання ембарго на нафту та газ, ембарго на металургійну продукцію - це ті найбільші статті валютної виручки РФ, які дозволяють продовжувати війну в Україні. Тому ми маємо продовжувати тиск", - додала вона.

При цьому Свириденко зазначила, що крани ЄС готові продовжити санкційний тиск.

Нагадаємо, що посли країн Європейського Союзу узгодили деталі восьмого пакету санкцій проти Росії. Так, ЄС планує ввести обмеження ціни на російську нафту і обмежить контрабанду.

При цьому, на думку експерта, після введення цих санкцій обсяг нафти, що продається РФ, може не сильно скоротитися, але дохід від цього повинен знизитися суттєво.

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Юлія Свириденко Російська Федерація
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