Санкції в дії: найбільший НПЗ Індії остаточно відмовився від нафти РФ

Йдеться про повне припинення імпорту російської сирої нафти для нафтопереробного комплексу в Джамнагарі (штат Гуджарат).

Таке рішення ухвалене на тлі посилення санкцій США, Великої Британії та ЄС, спрямованих проти російських нафтових компаній - передусім "Роснефті" та "Лукойлу".

Відомо, що Reliance має довгостроковий контракт із російською компанією "Роснефть" на закупівлю близько 500 тисяч барелів нафти на добу. Попри це, корпорація неодноразово підкреслювала, що дотримуватиметься санкцій, запроваджених проти Росії, та виконуватиме всі міжнародні обмеження щодо енергетичного сектору.

Вашингтон дав міжнародним компаніям час до 21 листопада, щоб завершити всі операції з цими виробниками.

Євросоюз, зі свого боку, забороняє імпорт пального, виробленого на нафтопереробних заводах, які отримували або переробляли російську нафту протягом 60 днів до дати завантаження танкера. Це правило набуде чинності 21 січня.

У Reliance повідомили, що з 1 грудня весь експортний продукт компанії виготовлятиметься виключно з неросійської нафти. Перехід було завершено достроково, щоб забезпечити повну відповідність новим санкційним вимогам.

Компанія також підкреслила, що виконує всі раніше узгоджені поставки російської нафти, оформлені до 22 жовтня, оскільки логістичні процеси вже були запущені. Останнє таке судно було відвантажене 12 листопада, а всі танкери, які прибудуть 20 листопада або пізніше, отримуватимуться та перероблятимуться вже в зоні внутрішнього митного тарифу (Domestic Tariff Area).

Зазначимо, що Європа є одним із ключових ринків для Reliance і забезпечує близько 28% експорту компанії, тому компанія робить все необхідне, аби зберегти доступ до європейського ринку.