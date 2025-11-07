Санкції б’ють по торгівлі: китайський експорт до Росії обвалився рекордно за 8 місяців

Імпорт російських товарів до Китаю у жовтні зріс лише на 2,5%, що також є уповільненням у порівнянні з вересневими 3,8%. Загалом, за перші десять місяців 2025 року експорт Китаю до Росії впав на 11,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Китайська митна адміністрація цього разу не оприлюднила деталізації щодо категорій товарів, які найбільше просіли.

Загальний експорт Китаю в доларах у жовтні також неочікувано знизився після кількох місяців активних поставок, здійснених напередодні підвищення тарифів президента США Дональда Трампа.

Темпи торгівлі між Китаєм і Росією помітно сповільнилися після рекордних показників 2024 року, попри зусилля обох урядів убезпечити економічну взаємодію від західного тиску.

Пекін стикається з новими тарифами США та обмеженнями на технологічний імпорт, тоді як Москва - із дедалі жорсткішими санкціями через війну проти України.

Китайські державні енергетичні компанії вже призупинили закупівлі російської нафти, що транспортується морем, після того як США запровадили санкції проти "Роснефти" та "Лукойлу".

На тлі цього прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін відвідав Китай для переговорів з прем'єром Лі Цяном та лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Сторони заявили про готовність спільно протидіяти одностороннім санкціям Заходу та розвивати співпрацю у сферах енергетики, сільського господарства та торгівлі.