Не санкціями одними. Подоляк виступив за удари по заводам дронів в Ірані

Визнання Ірану поставок Росії дронів нібито до початку повномасштабної війни в Україні виглядає безглуздим. Санкцій та ембарго буде недостатньо, аби покарати Тегеран.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Як відзначив Подоляк, Україна доведе до кінця відносини з Іраном й в майбутньому буде більш правильно будувати відносини з подібними країнами.

"Трошки дивно виглядає це визнання передачі Росії дронів. Тобто вони передали перед війною більше тисячі дронів, які почали використовувати лише після того, як росіяни програли практично війну на полі бою. Тобто замість того, щоб знищувати нашу критичну інфраструктуру, вони 8 місяців лежали на складах?", - заявив радник голови Офісу президента.

Водночас Подоляк відзначив дивним й той факт, що попри потужні санкції, які були накладені проти Ірану десятиліттями, країна продовжує робити зброю ліпшу за, наприклад, російську.

За словами радника голови Офісу президента, враховую чи те, що Тегеран продовжує виробляти зброю, вбивати власних громадян, які протестують проти тоталітарного режиму, фінансувати озброєння для Росії, необхідно діяти більш жорстко.

"Мені здається, що необхідно не просто санкції, або ж ембарго вводити, мені здається, що можна було б наносити конкретні удари по виробництву дронів та балістичних ракет тощо. Не може така держава безкарно це робити далі", - відзначив Подоляк.