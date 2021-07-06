До санкцій ЄС проти Білорусі приєдналися ще сім європейських країн

Сім європейських держав приєдналися до санкцій Євросоюзу проти Білорусі . Серед них країни-кандитати на вступ до ЄС - Сербія, Північна Македонія, Чорногорія та Албанія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Європейської Ради .

Зазначається, що стосовно ще одну юридичну особу Білорусі додано до списку санкцій ЄС. Яке саме в Єврораді не уточнили.

У заяві зазначено, що країни-кандидати на вступ до ЄС Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та Албанія приєдналися до санкцій ЄС проти Білорусі, затверджених 21 червня..

Крім того, ці обмежувальні заходи підтримали країни, що входять до Європейської асоціації вільної торгівлі. Серед них: Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія.