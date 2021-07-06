ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

До санкцій ЄС проти Білорусі приєдналися ще сім європейських країн

Новость на русском →
Брюссель, Вівторок 06 липня 2021 20:34
До санкцій ЄС проти Білорусі приєдналися ще сім європейських країн Фото: до санкцій ЄС проти Білорусі приєдналися ще сім європейських країн (belapan by)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сім європейських держав приєдналися до санкцій Євросоюзу проти Білорусі. Серед них країни-кандитати на вступ до ЄС - Сербія, Північна Македонія, Чорногорія та Албанія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Європейської Ради.

Зазначається, що стосовно ще одну юридичну особу Білорусі додано до списку санкцій ЄС. Яке саме в Єврораді не уточнили.

У заяві зазначено, що країни-кандидати на вступ до ЄС Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та Албанія приєдналися до санкцій ЄС проти Білорусі, затверджених 21 червня..

Крім того, ці обмежувальні заходи підтримали країни, що входять до Європейської асоціації вільної торгівлі. Серед них: Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія.

Нагадаємо, 24 червня ЄС ввів проти Білорусі секторальні санкції. Зокрема, обмежено доступ до європейських фінансових ринків, а також експорт товарів білоруської промисловості.

Зазначимо, з жовтня 2020 року ЄС поступово вводить обмежувальні заходи щодо Білорусі. Вони були прийняті у відповідь на фальсифікацію президентських виборів у серпні 2020 року, а також на репресії щодо мирних демонстрантів, членів опозиції та журналістів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Санкції
NEWS
Ситуація з COVID-19 в Україні може погіршитися вже у липні, - KSE
Ситуація з COVID-19 в Україні може погіршитися вже у липні, - KSE
DAILY
Після Меркель. Хто стане наступним канцлером Німеччини і чого чекати Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Після Меркель. Хто стане наступним канцлером Німеччини і чого чекати Україні