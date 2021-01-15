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К санкциям ЕС против Беларуси присоединились пять стран

Брюссель, Пятница 15 января 2021 17:54
К санкциям ЕС против Беларуси присоединились пять стран
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Пять государств - партнеров ЕС присоединились к санкциям Европейского союза против Беларуси. Среди них - Черногория и Албания.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"Страны-кандидаты: Албания, Северная Македония и Черногория, а также государства европейской зоны свободной торговли - Исландия и Норвегия - присоединились к решению Совета ЕС о введении санкций в отношении Белоруссии", - говорится в сообщении.

Напомним, в середине декабря Европейский союз утвердил третий пакет санкций против режима Лукашенко в Беларуси.

Позже Министерство иностранных дел Беларуси заявило, что подготовило ответные санкции против ЕС.

В то же время в Украине считают, что вводить или присоединяться к экономическим санкциям против Беларуси нецелесообразно. По словам министр иностранных дел Дмитрия Кулеба, Украина не хочет "душить Беларусь санкциями".

Кроме того, Александр Лукашенко заявил, что Беларуси необходимо научиться противостоять санкциям со стороны Европейского союза.

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