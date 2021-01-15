До санкцій ЄС проти Білорусі приєдналися п'ять країн

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

П'ять держав - партнерів ЄС приєдналися до санкцій Європейського союзу проти Білорусі. Серед них - Чорногорія та Албанія.

Про це йдеться в заяві Ради ЄС.

"Країни-кандидати: Албанія, Північна Македонія і Чорногорія, а також держави європейської зони вільної торгівлі - Ісландія і Норвегія - приєдналися до рішення Ради ЄС про введення санкцій щодо Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в середині грудня Європейський союз затвердив третій пакет санкцій проти режиму Лукашенка в Білорусі.

Пізніше Міністерство закордонних справ Білорусі заявило, що підготувало відповідні санкції проти ЄС.

Водночас в Україні вважають, що вводити або приєднуватися до економічних санкцій проти Білорусі недоцільно. За словами міністр закордонних справ Дмитра Кулеба, Україна не хоче "душити Білорусь санкціями".

Крім того, Олександр Лукашенко заявив, що Білорусі необхідно навчитися протистояти санкціям з боку Європейського союзу.