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Лукашенко о санкциях со стороны ЕС: клином свет на Евросоюзе не сошелся

Минск, Пятница 15 января 2021 14:50
Лукашенко о санкциях со стороны ЕС: клином свет на Евросоюзе не сошелся
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Александр Лукашенко заявил, что против Беларуси начался третий или четвертый этап "удушения экономики". Он считает, что Беларуси необходимо научиться противостоять санкциям со стороны Европейского союза.

Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко назвал санкционное давление со стороны ЕС "чисто политическими вещами".

"Нет причин, мы не заслужили того, чтобы против нас вводили санкции. Нас душили и будут душить. Мы должны научиться противостоять этому. Это уже, наверное, третий или четвертый этап в удушении экономики и нашей государственности. Надо смотреть на мир шире. Клином свет на Евросоюзе не сошелся", - заявил Лукашенко.

Он добавил, что необходимо работать со всеми - и европейцами, и американцами, так как "никто не хочет обвала в Беларуси".

Напомним, в середине декабря Европейский союз утвердил третий пакет санкций против режима Лукашенко в Беларуси.

Позже Министерство иностранных дел Беларуси заявило, что подготовило ответные санкции против ЕС.

В то же время в Украине считают, что вводить или присоединяться к экономическим санкциям против Беларуси нецелесообразно. По словам министр иностранных дел Дмитрия Кулеба, Украина не хочет "душить Беларусь санкциями".

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