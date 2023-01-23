До санкцій проти РФ та стелі цін на нафту доєднались ще вісім країн Європи

У понеділок, 23 січня, ще вісім країн приєдналися до санкцій проти РФ та стелі цін на російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Ради ЄС.

"Рада продовжує дію існуючих обмежувальних заходів до 15 березня 2023 р. та вносить поправки до списку осіб та організацій, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи", - йдеться у повідомленні.

До цього рішення приєднались країни-кандидати, а саме Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна та Боснія та Герцеговина. Також до обмежень проти РФ доєднались країни Європейської асоціації вільної торгівлі: Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія.