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До санкцій проти РФ та стелі цін на нафту доєднались ще вісім країн Європи

Фото: До санкцій проти РФ та стелі цін на нафту доєднались ще вісім країн Європи (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 23 січня, ще вісім країн приєдналися до санкцій проти РФ та стелі цін на російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Ради ЄС.

"Рада продовжує дію існуючих обмежувальних заходів до 15 березня 2023 р. та вносить поправки до списку осіб та організацій, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи", - йдеться у повідомленні.

До цього рішення приєднались країни-кандидати, а саме Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна та Боснія та Герцеговина. Також до обмежень проти РФ доєднались країни Європейської асоціації вільної торгівлі: Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія.

Нагадаємо, що Європейський союз 16 грудня офіційно погодив дев'ятий пакет санкцій проти Росії.

Країни "Великої сімки" та члени ЄС зможуть запровадженням стелі цін на нафтопродукти з РФ домогтися тих же цілей, що й із запровадженням обмежень на російську нафту, але в процесі може виникнути низка складнощів.

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