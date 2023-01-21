У Мінфіні США розповіли про труднощі із запровадженням ліміту цін на нафтопродукти з РФ

Країни "Великої сімки" та члени ЄС зможуть запровадженням стелі цін на нафтопродукти з РФ домогтися тих же цілей, що й із запровадженням обмежень на російську нафту, але в процесі може виникнути низка складнощів.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Потенційні проблеми із запровадженням ліміту цін можуть бути пов'язані з широким діапазоном різних нафтопродуктів та цін на них, а також важливістю стабільних постачань російського дизельного палива на ринки країн Заходу.

"Це складніше, але ми наполегливо працювали над тим, щоб зрозуміти, як досягти тієї ж мети", - заявила міністр фінансів США.

Єллен підкреслила, що за будь-якого нововведення є ймовірність, що "все піде не за планом". Але, на її думку, коаліції вдалося уважно вивчити ринки. Тому союзники вважають, що їхні обмеження дозволять досягти того ж, чого вони досягли із сирою нафтою.