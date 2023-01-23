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К санкциям против РФ и потолку цен на нефть присоединились еще восемь стран Европы

Фото: К санкциям против РФ и потолку цен на нефть присоединились еще восемь стран Европы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 23 января, еще восемь стран присоединились к санкциям против РФ и потолку цен на российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Совета ЕС.

"Совет продолжает действие существующих ограничительных мер до 15 марта 2023 г. и вносит поправки в список лиц и организаций, в отношении которых применяются ограничительные меры", - говорится в сообщении.

К этому решению присоединились страны-кандидаты, а именно Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния и Герцеговина. Также к ограничениям против РФ присоединились страны Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

Напомним, что Европейский союз 16 декабря официально согласовал девятый пакет санкций против России.

Страны Большой семерки и члены ЕС смогут введением потолка цен на нефтепродукты из РФ добиться тех же целей, что и с введением ограничений на российскую нефть, но в процессе может возникнуть ряд сложностей.

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