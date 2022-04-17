Из-за санкций ЕС на границе Беларуси и Польши застряли сотни грузовиков

Сотни грузовиков застряли на границе Польши и Беларуси. Длина очереди составляет около 80 километров.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC News.
Очередь образовалась из-за пятого пакета санкций против России. Согласно новому ограничению, российским и белорусским грузовикам запрещено въезжать и находиться на территории ЕС.
Под исключением находятся грузовики, которые транспортируют лекарства, почту или же нефтепродукты.
Также пока неизвестно, что будет с грузовиками, которые уже находятся на территории ЕС.
В Польше обеспокоены тем, что Россия и Беларусь могут ввести аналогичные ограничения против страны.
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