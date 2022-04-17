Через санкції ЄС на кордоні Білорусі та Польщі застрягли сотні вантажівок

Черга утворилась через п’ятий пакет санкцій проти Росії. Згідно з новим обмеження, російським і білоруським вантажівкам заборонено в'їжджати і перебувати на території ЄС.

Під винятком перебувають вантажівки, які транспортують ліки, пошту або ж нафтопродукти.

Також наразі невідомо, що буде з вантажівками, які вже перебувають на території ЄС.

В Польщі занепокоєні тим, що Росія та Білорусь можуть ввести аналогічні обмеження проти країни.