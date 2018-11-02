Санкционный список РФ разоблачил коррумпированную власть Украины, - Тимошенко

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко прокомментировала санкционные списки Кремля

Санкционный список РФ разоблачил коррумпированную власть Украины, которая погрязла в связях со страной-агрессором, зарабатывает на войне и платит налоги в российский бюджет. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила во время пресс-конференции во Львове, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

По ее словам, списки, обнародованные российскими властями, в очередной раз засвидетельствовали очевидное. По словам политика, "сразу разрушилась и политическая технология, которая готовилась Порошенко на следующих президентских выборах против лидера "Батькивщины".

"Эта грязная стратегия президента, которая говорит о том, что он якобы патриот, единственный спаситель Украины, а остальные – "рука Кремля", разрушилась. Предприятия "Рошен" и все, что с ними связано, не вошли в список, а те, кто вошли, – это четко понятные фамилии, понятно, за что их внесли. Это все поставило политические обстоятельства на свои места", – отметила председатель партии.

Тимошенко подчеркнула, что ей "нечего бояться санкций": "У меня лично, у моей семьи, друзей нет бизнеса в стране-агрессоре. У меня нет других дел, кроме становления мира в Украине".

По убеждению лидера партии, украинская нация должна очень внимательно проанализировать эти обстоятельства и сделать выводы, "где политические технологии, чтобы не допустить возможности возрождения Украины, а где глубоко коррумпированные руководители государства, которые погрязли в связях с РФ, и кто патриот".